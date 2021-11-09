Türkiye Gazetesi

Ağrı’da 31 Temmuz 2017 tarihinde C.A. isimli kişiyi araçla takip ederek arabasına silahla saldırarak ölmesine sebep olan E.E. araçta bulunan C.Ö. kayıplara karıştı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 4 yıldır kayıp olan E.E.’nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu tespit edildi.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA KARARI ÇIKARTTI

E.E. için Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkartarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki polislerle yapılan çalışmalar sonucunda E.E, Gazimağusa’da yakalandı. 21 Ekim tarihinde Interpol aracılığıyla İstanbul’a getirilen E.E, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan" tutuklanarak Bakırköy Metris Cezaevine gönderildi. Firari olan C.Ö’nün yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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