Tekirdağ genelinde büyük operasyon düzenlendi, yakalananlardan 67'si tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde asayiş ve uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 19 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 120 şüpheli yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen 120 şahıstan 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı Tekirdağ polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya fenomenlerine şok: 16 kişi tutuklandı izmir'de dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 18 şüpheliden 16'sı düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.
Tekirdağ'da büyük operasyon, 67 kişi tutuklandı
Tekirdağ yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 120 kişiden 67'si tutuklandı.
Tekirdağ genelinde büyük operasyon düzenlendi, yakalananlardan 67'si tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde asayiş ve uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi.
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