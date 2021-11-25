Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda 48 yaşındaki Sevtap Duran oğlu tarafından bağ evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bağ evine giden Sevtap Duran'a ulaşamayan 24 yaşındaki oğlu Çağlar S. ikamete giderek kapıyı çaldı. Açılmaması üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren Çağlar S, annesini yerde hareketsiz şekilde buldu.
CİNAYET BÜRO EKİPLERİ SORUŞTUMA BAŞLATTI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Sevtap Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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