Türkiye Gazetesi

Bursa’da oto galericiliği yapan Rıfat Aybey yolda bulduğu taşlı bir kolyenin gerçek mi sahte olduğunu öğrenmek için mücevherci bir arkadaşına gösterdi. Kolyenin 53 adet 7.8 kırat pırlanta olduğu tespit edilerek, değerinin 2 milyon lira olduğu anlaşıldı. Kolyenin servet değerinde olduğunu öğrenen Aybey kapalıçarşıdaki kuyumculara numarasını bırakarak, kolye kaybeden birinin gelirse kendisine yönlendirilmesini istedi. Birkaç gün sonra kolyenin kendisinin olduğunu söyleyen biriyle irtibata geçen Aybey kolyeyi sahibine teslim etti. Kolye sahibi kolyeyi bulan Aybey’e teşekkür etmezken kolyeyi geç verdiği için bir de üzerine Aybey’i tersledi.

KOLYENİN SAHİBİNİ BULMAK İÇİN PARA HARCADI

Muhabirlerin telefonla ulaştığı kolyenin sahibi, "Teşekkür mahiyetinde bir hediye verdiniz mi" sorusu üzerine, "Hayır. Niye vereceğiz ki?" diyerek telefonu kapattı. Örnek davranış sergileyen galericiyi esnaf arkadaşları ise tek tek tebrik etti. Rıfat Aybey, kolyenin sahibini bulmak için cebinden 500 lira para harcadığını belirterek, "Yol kenarında parlayan bir şey gördüm. Pastahanenin yanında kolyeyi buldum ve kartımı bıraktım. Durumu anlattım. Bir şey düşüren varsa beni arasın dedim. Ben bunun ilk başta gerçek olduğunu anlamadım. Bunu pırlantacı bir arkadaşa gösterdim. Bana kolyenin 2 milyon değerinde olduğunu söyledi.”

TEŞEKKÜR YERİNE TERSLEDİ

“Sahibi bulundu, fakat kolyeyi bulduğum yerden cevap gelmeyince tereddütte kaldım. Sahibi olduğunu söyleyen kişiyi oyaladım. Teyit edince, gerçek sahibinin o kişi olduğunu anlayıp kolyeyi teslim ettim. Kişiye bir kaç soru sordum, emin olunca teslim ettim. Kolyeyi aldı. Yarın dükkânına uğrayacağım dedi. Gidiş o gidiş. Gelen giden yok. Bana herhangi bir hediye de vermedi. Bana, 'Bunu bana vermek zorundaydın. Sertifikalıydı. Satamazdın' gibi sözler sarf edince moralim bozuldu. Bana 'Pırlantacılara neden gösterdin' diye sordu. Ben de gerçek mi değil mi diye öğrenmek için gösterdiğimi söyledim. Teşekkür yerine tersledi" dedi.

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