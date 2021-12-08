Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dudullu’da oturan ve geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 75 yaşındaki Mehmet Kaya, iddiaya göre 2013 yılında evini bir internet sitesi üzerinden 500 bin TL’ye satışa koydu. Kaya’yı arayan A.Y. “Evine talibim. Kimseye satma. Sen çok iyi bir insana benziyorsun. İçimden geldi, yengeye hediye olarak çaydanlık göndereceğim” dedi. Birkaç gün sonra evine gelen kurye şahsın dediği gibi çaydanlığı getirdi. Yaşlı adam, hediyeyi teslim aldığına dair kâğıda imza attı. Üç ay sonra e-Devlet’e vergi borcunu sorgulamak için girdiğinde evinin icralık olduğunu öğrendi ve dolandırıldığını anladı.

Haciz sebebiyle kendisine 29 bin TL vergi borcu çıkarıldı. Bu borç 46 bine kadar yükseldi. Sonunda evi ihale yoluyla satıldı. Dokuz yıldır adliye saraylarında mücadele veren yaşlı adam, davayı kazandı. Ancak evini geri alamadı, sadece üzerindeki borç silindi. Bu parayı ödemekten kurtulduğu için sevinen Kaya “Dolandırıcılar, bir kargo şirketine ait araç ile geldi. Öyle olunca hiç şüphelenmedim. Meğerse aracı kendileri kaplamış. Bana 189 bin TL’lik senet imzalatmışlar. Eşimle birlikte hacca gidecektim. Bütün paramı bu davalarda harcadım. Haklı olduğumu dokuz yılda ispat ettim” dedi. Oğlu Uğur Kaya ise kargocuların dava dosyalarını bile kendilerinden gizlediğini, böylelikle delilleri ellerinden almaya çalıştıklarını söyledi.

GURBETÇİYE DE AYNI TUZAK

Gurbetçi iş adamı İbrahim Hazer (72) de yatırım için geldiği memleketi Yozgat’ta, kendini “kargocu” olarak tanıtan şahsın gösterdiği kâğıda attığı imza sonrası 2,3 milyon avro (35 milyon TL) borçlanmıştı.

Bir imzayla milyonlarca lira alıyorlar: Yasal senet vurguncuları! Dolandırıcılar, yasalardaki boşluklardan yararlanarak sahte senetle milyonlarca liralık vurgun yapıyor. Mağdurların haczi durdurması için ödemesi gereken bedelin yüksek olması da ekmeklerine yağ sürüyor.