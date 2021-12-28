Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de sokak ortasında terk edilmiş bir kız bebek bulundu. Çanta içerisine koyulan ve yanına sadece biberonu bırakılan talihsiz yavruyu yoldan geçen bir kurye alarak polise teslim etti.



ÇANTADAN KIZ BEBEK ÇIKTI

Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Topçular sokakta yaşandı. Bebek sesi duyan yabancı uyruklu bir kadın, hemen dışarıya çıktı. Kapının önündeki çantayı fark eden kadın, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi. Ağlama seslerinin devam etmesi üzerine kurye çantadan bebeği çıkardı. Mahallelinin verdiği battaniye ile bebeği saran kurye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeğe şefkat gösterdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ise kız olduğu öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldı.

"BEBEĞİN YANINDA SADECE MAMASI VARDI"

Bebeği çantadan çıkaran kurye Bilal Cançeker, “Siparişten döndüğüm esnada yolda bir abla beni durdurdu ve bavulun içinde bebek olduğunu söyledi. Herkes toplandı ve ‘bomba bar bavulu ellemeyin’ dediler. Ben ‘ne olursa olsun çıkaracağım bebeği’ dedim. Bebeği bavuldan çıkararak battaniyeye sardım. 112’yi aradım ambulans gelip bebeği hastaneye götürdü. Bebeğin yanında sadece maması vardı ancak üstünde not yoktu. Umarım bebeğin durumu iyidir” dedi.

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