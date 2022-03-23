Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kız arkadaşıyla bir markaya ait ayrı bayilerde çalışan Erdal B. yöneticilerinin sevgilisine mobbing yaptığını ileri sürerek çözüm için ilginç yeni bir yönteme başvurdu. Yöneticilerinin konuşmalarını kayıt altına alan Erdal B. bu kayıtları yöneticilere göndererek şantaj yaptı, yöneticilerden istifa etmelerini istedi.

YÖNETİCİLERİNE ÇİÇEK GÖNDERDİ

Ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışan 34 yaşındaki Erdal B. satış danışmanı olarak görev yapan sevgilisi Dilek A. da aynı firmanın Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı. Sabah'ta yer alan habere göre Dilek A. şube sorumluları Çetin D. ve Ali A.’nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti. Sevgilisinin anlattıkları üzerine plan yapan Erdal B. Çetin D. ve Ali A.’ya çiçek gönderme karar verdi. Çiçek buketinin içinse ses kayıt cihazını yerleştiren adam yöneticileri günlerce dinledi. İki amir arasındaki konuşmaları ses kayıt cihazıyla dinleyen adam elde ettiği ses kaydını bir flaş belleğe yükleyerek flaş belleği de yeni bir buketin üzerine koyarak gönderdi.

SEVGİLİSİNİ TACİZ EDEN YÖNETİCİLERİNİ SES KAYDINA ALDI

İki amir kendilerine gönderilen flaştaki ses kaydını dinleyince şoke oldu. Erdal B. bu konuşmalardan daha fazlasının elinde olduğunu ve ikilinin istifa etmezse bu konuşmaları şirket yönetimine ileteceğini belirterek şantaj yaptı. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.

HAPİS CEZASI ALDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, Çetin D.'nin görevli olduğu iş yerine satış danışmanı olarak giren kız arkadaşına müştekilerce sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, bu suretle müştekilerin şirket yöneticilerinin kişisel sırları hakkındaki konuşmalarını kaydettiğini ikrar etti. Erdal B. hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kaydetmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Ergin Ataman: Psikolojik baskı altına sokuldum, mobbing uygulandı ​Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7'nci maçında hiç ayağa kalkmamasıyla ilgili olarak gelen soruya, "Sistemeydi tepkim. Yönetime herhangi bir tepkim yoktu. 6 maç boyunca ben Türkiye'de belki de dünyada hiçbir spor adamının maruz kalmayacağı şekilde bir psikolojik baskı altına sokuldum. Mobbing uygulandı adeta. Ağır küfürler, ağır hakaretler, herkesin gözü önünde. Federasyon başkanının, yöneticilerin gözü önünde" dedi.