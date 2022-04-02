Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, eve giren yarasayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, bugüne kadar yapılan çalışmalarda Türkiye'de 36 yarasa türünün kayıt altına alındığını söyledi.

MEVSİM NEDENİYLE SIK KARŞILAŞILIYOR

Kan emen yarasa türünün ülkede bulunmadığını belirten Kandır, "Yarasalar sahip oldukları biyolojik özelliklerine bağlı olarak bitkilerin tozlaşmasında, tohumların yayılmasında ve böcek popülasyonlarının dengede kalmasında rol oynarlar. Gececil olan bu canlılar kış uykusuna yatarlar" dedi. Mevsim nedeniyle artık yarasalarla daha sık karşılaşılabildiğini anlatan Kandır, şunları kaydetti:

EVDEKİ KEDİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

"Evdeki kedilerinin dikkatini çekmesi üzerine yarasayı fark eden 70'li yaşlardaki çift, DKMP yetkililerine ulaşıp yarasayı teslim ederek duyarlı bir davranış göstermiştir. Evinize yarasa girerse paniklemeyin. Size zarar vermeyecek, sizden daha çok korkacaktır. Yanlışlıkla evinize girerse sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek isterseniz 112'yi arayın. 112 görevlisi sizi Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçirecektir. DKMP yetkilileri adresinize kadar gelip hayvanı sizden alarak AKÜREM'e iletecektir."

Yarasalarda insanları hasta edebilecek onlarca virüs tespit edildi İsviçre’de bilim adamlarınca koronavirüsün kökenine dair yapılan araştırmalarda yarasaların, insanları yeniden hasta edebilecek 39 farklı bulaşıcı virüs taşıdığı öğrenildi.