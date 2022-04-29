Türkiye Gazetesi

27 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na gelen Murat Berber isimli kimliğe sahip yolcu, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin GBT taramasına takıldı. Polis ekiplerince yapılan parmak izi kontrolünde kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

10 YIL BOYUNCA SAHTE KİMLİKLE DOLAŞTI

Yapılan detaylı incelemede ise gerçek kimliği belirlenen Ş.B. isimli şahsın, Trabzon’da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Cezaevi firarisi Ş.B’nin 10 yıl boyunca "Murat Berber" adına düzenlenen sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan Ş.B. daha sonra cezaevine gönderildi.

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