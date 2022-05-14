Türkiye Gazetesi

Tabanca için 'şeytan doldurur' deyimi gerçekleşti genç kız şarjörü olmayan tabanca ile kuzenine şaka yapmak isterken yanlışlıkla öldürdü. Antalya Kepez'de meydana gelen feci olayda 19 yaşındaki Abuzer Ünder yeni aldığı ruhsatsız tabancasının temizliğini yaptığı sırada yanına 18 yaşındaki amcasının kızı A.N. geldi.

Şarjörü bulunmayan tabancayı eline alan genç kız, iddiaya göre şaka ile kuzenine doğrulttu. Kaza ile ateş alan silahtan çıkan kurşun Ünder’e isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünder’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. A.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alan Abuzer Ünder’in yakınları morga geldi. Cenazenin alınışı sırasında Ünder'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren bir kadını yakınları kucağında taşıyarak götürdü. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan gencin cenazesi Doğuyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İÇİNDE BİR MERMİ KALMIŞ

Ölen gencin amcası Abidin Ünder, “Her iki tarafta benim akrabam oluyor. Dün gece yeğenim evde otururken kız yanına geliyor, masa üstünde de bir silah varmış. Onun da temizliğini yapan yeğenim şarjörü çıkarıyor ama içinde bir mermi kalıyor. Kız çocuk silahı alıyor, şakayla kaldırırken biranda kazayla patlama oluyor.

'SİLAH İYİ BİR ŞEY DEĞİL'

Yeğenim alnından vuruluyor ve hastanede ölüyor. Silah iyi bir şey değil. Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın ne düğünde ne de başka yerde. Bu herkese ibret olsun” diye konuştu.

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