Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Recep Temel (55), oğlu Serkan Temel ile otururken iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen babanın belinden çıkardığı silah ateş aldı. Başından vurulan kasap Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba olay yerinden koşarak uzaklaştı.

10 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredekiler Temel’in yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan genç, olaydan 10 saat sonra hayatını kaybetti.

KORKUTMAK İSTEDİM

Polis ekipleri şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Recep Temel'in ilk ifadesinde, "Oğlumla iş yerinde otururken, uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Bende korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Ankara'da arazi kavgasında kan aktı: Baba ve oğul hayatını kaybetti Ankara'da arazi tartışması nedeniyle çıkan kavgada, baba ve oğul olmak üzere 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Evde zam kavgası! Mahkemeler kira davalarıyla dolu Kiracılar TÜİK oranında zam isterken, ev sahipleri ise zam rakamını yüksek tutuyor. Avukat Sefa Karcıoğlu “Kiralarda güncelleme 5 yılda bir yapılır. Bunun dışında TÜİK oranında zam yapılmalı. Ancak ev sahipleri TL’nin değer kaybı ve yüksek enflasyondan dolayı rakamı yüksek tutmak istiyor” dedi.

Gaziantep'te kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olan iki aile arasında arazi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 2 kuzen öldü, iki kişi ise yaralandı.