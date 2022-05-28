Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı iki çocuğunun içinde bulunduğu durumu anlatan baba kendinden geçti. Yüzünü tokatlayan baba çocuklarının uyuşturucunun etkisiyle annelerine ve kardeşlerine zarar verdiğini belirterek yardım istedi.

2 ÇOCUĞU DA BATAĞA SAPLANDI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, uyuşturucu bağımlısı 2 çocuklarıyla zor günler yaşıyor. Demir doğrama ustası olarak çalışan baba Hüseyin Yılmaz, 4 çocuğundan ikisinin arkadaş kurbanı olarak uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Yılmaz, iki çocuğunun uyuşturucuyu satın almak için defalarca hırsızlık yaptığını, annesi ve kız kardeşini darp ettiğini aktardı. Yetkililerden yardım isteyen baba, derdini anlattığı sırada kendinden geçerek, yüzünü defalarca tokatladı.

YÜZÜNÜ DEFALARCA TOKATLADI

Baba Yılmaz, oğlunun kendisini, eşini ve çocuklarını uyuşturucunun etkisiyle dövdüğünü belirterek, cezaevine konulmasını istedi. Yılmaz, “Ben bütün yetkililere sesleniyorum, artık yeter. Biz perişan olduk ve bardak taştı. Her gün oğlum beni dövüyor. Yetkililer benim sesimi duysun çünkü benim oğlum beni bu şekilde dövüyor. Karnıma vuruyor, yüzüme tokat atıyor. Annesinin parmağını kırıyor, kafasını duvara vuruyor. Artık sesimizi duyun. Benim oğlum beni kovalıyor, ben kaçıyorum. Motosikletimi zorla alıp, hırsızlık yapıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, bir sonuç çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum, bize yardım edin” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kavgası babayı 'evlat' katili yaptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasap dükkanında tartıştığı babası Recep Temel tarafından tabancayla başından vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil baba, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Akıl almaz olay: Aldığı uyuşturucu limon tozu çıktı, soluğu savcılıkta aldı Bursa'da aldığı uyuşturucu limon tozu çıkan şahıs, savcılığa gidip şikayette bulundu. Akıl almaz olay sonrası şahsa uyuşturucu kullanımından işlem yaparken satıcıyla ilgili arama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu trafiğinde korkunç rakamlar: Haftada 6 bin gözaltı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede gelinen son durumu anlattı. Soylu, "Uyuşturucu kaynaklı ölümlerde 'metamfetamin' görülme oranı beş yılda yüzde 1,4’ten yüzde 35,6’ya çıktı. İran üzerinden gelen bu maddenin görülmediği il yok. Her hafta 6 bin kişi gözaltına alınıyor" dedi.

Uyuşturucu şüphelisinden şoke eden sözler: Kimseyi dövemiyoruz artık Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilirken gözaltındaki şahıslardan birinin sözleri şoke etti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönen şahıs, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” diye konuştu.