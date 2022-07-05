Türkiye Gazetesi

Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsü, Kırklareli Lüleburgaz gişeleri mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığını kaydedildi. Olay yerine giderek bilgi alan Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini belirtti.

VALİ EKİCİ: TEK TARAFLI BİR KAZA

Vali Ekici kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne’den Bodrum’a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda" dedi.

Feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var Kastamonu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Feci kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.