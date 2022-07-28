Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ormanlık alana bırakıldı.

YILAN ORMANLIK ALANA BIRAKILDI

Alınan bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde Karaçomak Deresi kenarında bulunan korkuluklarda bir yılan gören vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlardan bazıları ise yılanı görüntülemek için telefonlarına davrandı.

Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, çöp kovasının içerisine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı alarak ormanlık alana bıraktı.

Tuttukları balığı kaparken yakalandı… Yılanın nefes kesen balık avı kamerada! Tunceli’de balık tutmaya giden iki arkadaş neye uğradıklarını şaşırdı. Tuttukları balığı 1 metre uzunluğundaki yılan tarafından çekildiğini gören arkadaşlar, şaşırıp kaldı. Yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Saklambaç oynarken yılan soktu: Ekipler eve girince onlarcasını buldu Hindistan’da saklambaç oynayan 5 yaşındaki kız yılan saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Ekipler kızın ölümünün ardından eve gidince gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Yaşamak kabusa döndü! Evin her tarafından yılan fışkırıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından çıkan yılanlar korkutuyor.