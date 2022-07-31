Türkiye Gazetesi

Artvin'in Hopa ilçesinde ekiplere iletilen bir ihbar, ilçeyi adeta ayağa kaldırdı. Başköy köyünde bahçesinden çay toplayan Levent Küçükali ve eşi Filiz Küçükali’nin dikkatini, bölgede dolaşan bir helikopter çekti. Helikopter, elektrik tellerinin yakınında bir süre havada kalınca Küçükali ailesi helikopterin elektrik tellerine takıldığını ve inemediğini düşündü.

"HELİKOPTER DÜŞTÜ" İHBARINDA BULUNDU

Daha sonra helikopteri yere doğru sorti yapınca çift, helikopterin düştüğünü zannederek 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Helikopterin düştüğü ihbarında bulunan Levent Küçükali, aynı zamanda bu anları cep telefonuna kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Helikopterin düştüğü noktayı öğrenmeye çalışan ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda helikopterin düşmediğini ve yüksek gerilim hattını onaran elektrik şirketine ait olduğu tespit etti.

YAKIT PARASINI ÖDEMEK İSTEDİ

Olayın asılsız ihbar olduğu anlaşılması üzerine Levent Küçükali, yetkililerden özür diledi. İyi niyetli olduklarını ifade eden Küçükali, emekli maaşıyla ekiplerin yakıp parasını ödemek istedi.

"DÜŞMEDİĞİNE SEVİNDİM, YANLIŞ İHBARA ÜZÜLDÜM"

Yaşadığı o anları anlatan Levent Küçükali (64) "Eşimle birlikte çay toplarken, bir helikopter geldi. Teller arasında bir türlü çıkamadı. Daha sonra yere doğru düşer gibi oldu. Bir vatandaş olarak, 112 çağrı merkezine haber verdim. Daha sonra Jandarma, AKUT, Orman İşletmesi, itfaiye geldi" dedi.

"Yapılan araştırmada helikopterin düşmediğini belli oldu" diyen Küçükali, ihbarı yaparken kötü bir niyetleri olmadığını söyledi. "Helikopterin içinde insanlar vardı, onların başına bir şey gelebilirdi diye düşündüm" diyen Küçükali şu ifadeleri kullandı: "Onun için bir an bile düşünmeden aradım. Daha donra helikopterin düşmediğine sevindim ama asılsız ihbarda bulunduğum için üzüldüm. Bunun için Türk milletinden ve Hopa halkından özür diliyorum. Haftaya belediyeye ve jandarmaya gideceğim eğer kabul ederseler yakıt masraflarını emekli maaşımla ödeyeceğim. Yaptığı asılsız ihbar için zamanlarından oldular, bunun için geceleri gözüme uyku girmiyor. İnşallah kabul ederler” dedi.

Öte yandan helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden Levent Küçükali’nin çektiği video sosyla medyada büyük ilgi gördü.

Ekipler harekete geçti: 'Kocaeli'de helikopter düştü' iddiası asılsız çıktı Kocaeli’de helikopter düştüğüne dair ihbar yapıldı. Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.