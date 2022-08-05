Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar sonucu, bahis sitesinin yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Site üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüphelilerin banka hesap hareketleri, dijital kripto hesapları gibi verilerine ilişkin ilgili kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler sonucu tespit edilen 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde ve İstanbul'da 17 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 56 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 75 gözaltı İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon ile yasa dışı bahis faaliyeti yürüten 75 şüpheli gözaltına alındı.