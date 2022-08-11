Yangın, Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
İçerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu.
Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
Tahliye esnasında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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