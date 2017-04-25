Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Aynı aileden 4 çocuk yaralandı. Yaralanan 4 çocuk Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
El Bab'da patlama: 4 yaralı
25.04.2017 - 23:16 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 23:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Etiketler : el bab,patlama,
467804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/467804.aspx
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