Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Husilerin elindeki balistik füzelerin, "İran'da üretildiğini ve daha sonra ülkeye kaçak yollarla getirildiğini" belirtti.

Bin Dağr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Husiler ve onların müttefiki olan eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının elinde bulunan, İran'da üretilen ve ülkeye kaçak yollarla getirilen balistik füzeler, merkezi şehirleri ve Suudi Arabistan sınırını vurmaya devam ediyor."

"Yemen'deki trajedinin Husiler ile müttefiklerinin meşruiyete ve ulusal uzlaşıya darbe yapması"yla başladığını hatırlatan Bin Dağr, Husi militanların kentleri, hastane, okul ve camileri yıktığına, halihazırda Taiz kentinde de yıkıma devam ettiğine dikkati çekti.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar, çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen zaman zaman mal ve can kayıpları da yaşanıyor.