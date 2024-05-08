Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması! Türkiye'nin rolüne işaret edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması! Türkiye'nin rolüne işaret edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Gazze açıklaması! Türkiye&#039;nin rolüne işaret edildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözücü Öncü Keçeli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze'ye yönelik açıklamada bulundu. Türkiye'nin Gazze'deki rolüne işaret eden Keçeli, "Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana İsrail soykırımına uğrayan Gazze'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Keçeli, ülkenin Filistin'e yardım rakamlarını açıkladı.

Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"TÜRKİYE YÜZDE 30'UNU SAĞLIYOR"

Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.

GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN YARDIMLARA DEĞİNDİ

Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kötü kokular üzerine harekete geçtiler! Evden 10 kamyon çöp çıktıŞampiyonluk hamlesi Şenol Güneş! Süper Lig devinden şaşırtan karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Rusya'nın tehditlerine rest! Savunma ataşesi sınır dışı edilecek - DünyaCameron'dan Putin'in tehditlerine rest!Dünya basını bunu konuşuyor! Putin'in yemin törenine Kadirov damga vurdu, iddialar güçlendi - DünyaPutin'in yemin törenine damga vurduErmenistan'da başbakan Paşinyan ile kilise arasında "Azerbaycan" gerginliği! - DünyaBaşbakan ile kilise birbirine girdi!3000 bin yıllık hazineleri çaldırdılar! Hırsızlar scooterla kaçtı - Dünya3000 bin yıllık hazineleri çaldırdılar!İsrail'in katliamlarına destek olmasıyla bilinen İngiltere şaşırtmadı... İsrail'e silah satışına devam kararı! - Dünyaİngiltere'den İsrail'e silah satışına devam kararıKatliam için para topladılar... İsrailli İHA üreticisi firmaya 40 milyon dolarlık fon! - Dünyaİsraiili firmaya 40 milyon dolarlık fon
Sonraki Haber Yükleniyor...