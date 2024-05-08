Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması! Türkiye'nin rolüne işaret edildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 18:28 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 18:51 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözücü Öncü Keçeli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze'ye yönelik açıklamada bulundu. Türkiye'nin Gazze'deki rolüne işaret eden Keçeli, "Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda" ifadelerine yer verdi.