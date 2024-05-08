Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması! Türkiye'nin rolüne işaret edildi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözücü Öncü Keçeli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze'ye yönelik açıklamada bulundu. Türkiye'nin Gazze'deki rolüne işaret eden Keçeli, "Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda" ifadelerine yer verdi.
Türkiye, 7 Ekim'den bu yana İsrail soykırımına uğrayan Gazze'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Keçeli, ülkenin Filistin'e yardım rakamlarını açıkladı.
Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:
"TÜRKİYE YÜZDE 30'UNU SAĞLIYOR"
Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.
GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN YARDIMLARA DEĞİNDİ
Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi