Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 15:12 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 15:20 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonu tek haneye indirmenin temel hedef olduğunu belirten Bakan Şimşek, yapılan vergi düzenlemelerinden bahsetti. Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır." dedi.