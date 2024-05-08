Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonu tek haneye indirmenin temel hedef olduğunu belirten Bakan Şimşek, yapılan vergi düzenlemelerinden bahsetti. Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi programının başarılı bir şekilde çalıştığını belirten Bakan Şimşek, temel hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu söyledi.
Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:
"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.
Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.
Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin
- Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
- Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
- Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.
"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."
Kaynak: Türkiye Gazetesi