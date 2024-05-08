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Hizbullah, İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hizbullah, İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü vurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hizbullah, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ziyaret ettiği askeri üssü İran yapımı füzelerle vurdu. Saldırının, Gallant'ın bölgeden ayrılmasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi.

Hizbullah’tan yapılan açıklamaya göre İsrail’e ait Branit Üssü'nde yer alan 91. Tugay, Burkan füzesi ile vuruldu. Times of Israel’in haberine göre de Gallant İsrail'in kuzeyinde yer alan 91. Tugayı ziyaret ederek İsrailli sivillerin evlerine dönmesi hakkında açıklama yaptı.

GALLANT AYRILDIKTAN HEMEN SONRA...

Gallant, Lübnan'ı işaret ederek askerlere kendilerini yeni bir göreve hazırlamalarını ve yaz mevsiminin çok hareketli geçebileceğini söyledi. Lübnan medyası ise Hizbullah’ın, Gallant 91. Tugay'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra "Burkan" füzesiyle üssü hedef aldığını kaydetti.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah, İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü vurdu - 1. Resim

Gallant ve İsrail Başbakanı Netanyahu

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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