Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Katliam için para topladılar... İsrailli İHA üreticisi firmaya 40 milyon dolarlık fon!

Katliam için para topladılar... İsrailli İHA üreticisi firmaya 40 milyon dolarlık fon!

Düzenleyen: / Kaynak: Bloomberg
- Güncelleme:
Katliam için para topladılar... İsrailli İHA üreticisi firmaya 40 milyon dolarlık fon!

Dünya Haberleri  / Bloomberg

ABD Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuna drone işletim sistemi sağlayan ve Gazze'deki katliamda önemli bir paya sahip Xtend ismindeki Tel Aviv merkezli bir girişim, yatırımlarını artırmak için 40 milyon dolar topladı.

Xtend dahil olmak üzere İsrail'in büyük savunma şirketleri, Hamas'la savaşın başlangıcından bu yana artan harcamalardan yararlandı.Xtend'den yapılan açıklamaya göre şirket, topladığı 40 milyon dolarlık bütçeyi sivil teknolojiler yatırımında kullanacak.

HAMAS'A KARŞI KULLANILDI

Operatörlerin taşınabilir bir sanal gerçeklik kulaklığı ve el kumandası ile küçük İHA'ları kontrol ettiği şirketin platformu, Hamas'la yapılan savaşta İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından binaları, Hamas'ın askeri aktivitelerini ve patlayıcı yerleştirilen noktaları gözetlemek için kullanıldı.

Şirket, savaşın başlamasından bu yana yeni ürünler piyasaya sürdüğünü ve İHA'ların "Küresel Konumlandırma Sistemi" uydularına erişim olmadan uçma yeteneklerini geliştirdiklerini ve bu özelliğin sivil uygulamalara uyarlanacağını açıkladı

Xtend İcra Kurulu Başkanı Aviv Shapira bir röportajda, 2018 yılında kurulan girişimin fonları lojistik, inşaat ve özel güvenlik de dahil olmak üzere savunma dışı uygulamalarını genişletmek için kullanmayı planladığını söyledi. ABD'de ofisleri bulunan şirket, Japonya ve İngiltere'de de yeni ofisler açmayı planlıyor. Shapira, "Bir savunma işimiz var, kurumsal bir işimiz var ve artık aynı zamanda lojistik ve teslimat da yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Bloomberg
1 milyon 135 bin TL'ye aldı, hayatının şokunu yaşadı! Gelen rapor davalık etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Gazze limanının inşasını tamamladı... Yardım faaliyetleri için kullanılacak... - DünyaABD'den Gazze limanı açıklaması!Malezya'dan yeni diplomasi şekli... Orangutan hediye edecek! - DünyaOrangutan hediye edecek!Rusya'dan flaş açıklama... "NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahil olması tehlikeli" - DünyaEğer NATO ülkeleri savaşa müdahil olursa..."ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan çok konuşulacak sözler! Filistinlilere çölde ya da evinizde ölüm seçeneği sunuluyor - DünyaABD'li oyuncudan çok konuşulacak sözler!Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı - DünyaEnerji tesisleri hedefte!Katar'dan uluslararası topluma Refah çağrısı: "Soykırımı durdurun!" - Dünya"Soykırımı durdurun!"
Sonraki Haber Yükleniyor...