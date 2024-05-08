Katliam için para topladılar... İsrailli İHA üreticisi firmaya 40 milyon dolarlık fon!

ABD Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuna drone işletim sistemi sağlayan ve Gazze'deki katliamda önemli bir paya sahip Xtend ismindeki Tel Aviv merkezli bir girişim, yatırımlarını artırmak için 40 milyon dolar topladı.

Xtend dahil olmak üzere İsrail'in büyük savunma şirketleri, Hamas'la savaşın başlangıcından bu yana artan harcamalardan yararlandı.Xtend'den yapılan açıklamaya göre şirket, topladığı 40 milyon dolarlık bütçeyi sivil teknolojiler yatırımında kullanacak.

HAMAS'A KARŞI KULLANILDI

Operatörlerin taşınabilir bir sanal gerçeklik kulaklığı ve el kumandası ile küçük İHA'ları kontrol ettiği şirketin platformu, Hamas'la yapılan savaşta İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından binaları, Hamas'ın askeri aktivitelerini ve patlayıcı yerleştirilen noktaları gözetlemek için kullanıldı.

Şirket, savaşın başlamasından bu yana yeni ürünler piyasaya sürdüğünü ve İHA'ların "Küresel Konumlandırma Sistemi" uydularına erişim olmadan uçma yeteneklerini geliştirdiklerini ve bu özelliğin sivil uygulamalara uyarlanacağını açıkladı

Xtend İcra Kurulu Başkanı Aviv Shapira bir röportajda, 2018 yılında kurulan girişimin fonları lojistik, inşaat ve özel güvenlik de dahil olmak üzere savunma dışı uygulamalarını genişletmek için kullanmayı planladığını söyledi. ABD'de ofisleri bulunan şirket, Japonya ve İngiltere'de de yeni ofisler açmayı planlıyor. Shapira, "Bir savunma işimiz var, kurumsal bir işimiz var ve artık aynı zamanda lojistik ve teslimat da yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

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