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ABD'den gelen tepkiler sonrası geri adım... İsrail'e bomba sevkiyatı durduruldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den gelen tepkiler sonrası geri adım... İsrail&#039;e bomba sevkiyatı durduruldu!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'deki katliama ortak olmasıyla eleştirilen ABD'nin, İsrail'e bomba sevkiyatını, Tel Aviv yönetiminin Gazzelilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı kararı almasının ardından geçen hafta durdurduğu iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, gizlilik endişesi nedeniyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, sevkiyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, İsrail'e sevkiyatın 900 kilogramlık 1800 ve 225 kilogramlık 1700 bombadan oluştuğunu iddia ederek, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından endişeli olduklarını ileri sürdü.

SEVKİYATIN GELECEĞİ BELİRSİZ

İsrail'in Refah'a karadan saldırmaya karar vermesinin ardından ABD'nin geçen hafta sevkiyatı durdurma kararı aldığını öne süren yetkili, sevkiyatın daha sonra yapılıp yapılmaması konusunun belirsiz olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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