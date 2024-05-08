Refah ve Gazze'de son durum... İsrail duyurdu: Kerem Şalom sınır kapısı tekrar açıldı

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze ve Refah'tan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Önceki gece saatlerinde 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah'ı işgal eden İsrail, Gazze için insani yardımlar açısından büyük bir önem arz eden Kerem Şalom sınır kapısının tekrar açıldığını duyurdu. İşte Refah ve Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL DUYURDU: KEREM ŞALOM SINIR KAPISI AÇILDI

REFAH'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İSRAİL ORDUSU: 18 ROKET ATILDI

"GAZZE'DE ATEŞKES" MÜZAKERELERİ BUGÜN TAMAMLANACAK

BM'DEN AÇIKLAMA: İNSANLAR NEREDE OLURSA OLSUN YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

NETANYAHU'DAN MÜZAKERE HEYETİNE TALİMAT

08.05.2024 09:45

🔴İSRAİL DUYURDU: KEREM ŞALOM SINIR KAPISI AÇILDI

İsrail, dört askerin ölümüne yol açan roket saldırısından sonra Kerem Şalom sınır kapısını Gazze'ye insani yardım amacıyla kapatmıştı. İsrail'den yapılan açıklamada sınır kapısının tekrar açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Mısır'dan insani yardım taşıyan tırlar şimdiden sınır kapısına gelmeye başladı." denildi.

08.05.2024 08:15

REFAH'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 215 gündür aralıksız devam ederken Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları sürüyor. Saldırılar sonucu yükselen dumanlar görüntülenirken bölgeden gelen silah ve patlama sesleri kaydedildi.

08.05.2024 04:15

İSRAİL ORDUSU: 18 ROKET ATILDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Raim, Kissufim ve Ein HaShlosha isimli Yahudi yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Roketlerin atılması sonucu maddi hasar ve can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Kerem Ebu Salim sınır kapısının hedef alınması dolayısıyla Gazze'ye insani yardım girişinin engellendiğini iddia ederken, Hamas hareketinin askeri kanadı Kassam Tugayları ise bölgedeki askeri noktalara saldırdığını vurguluyor.

08.05.2024 03:00

"GAZZE'DE ATEŞKES" MÜZAKERELERİ BUGÜN TAMAMLANACAK

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Habere göre, ismi açıklanmayan yetkili, taraflar arasında Kahire'de yürütülen müzakerelerin bugün tamamlanacağını söyledi.

İsrail'e Refah'ta gerilimi tırmandırmanın tehlikeli olduğunu bildirdiklerini dile getiren kaynak, Mısır'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.

08.05.2024 02:00

BM'DEN AÇIKLAMA: İNSANLAR NEREDE OLURSA OLSUN YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin burada bulunduğuna işaret

08.05.2024 01:00

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan görüşmelere ilişkin Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulunarak, “Refah'taki askeri operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesi halinde İsrail ordusu için bir piknik olmayacağını teyit ediyoruz" dedi.

Hamas'ın dün kabul ettiği son ateşkes teklifinin Filistin halkı ve Hamas’ın taleplerine cevap veren asgari düzeyi temsil ettiğini belirten Hamdan, "Top Netanyahu'nun sahasında" dedi.

İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirmesine değinen Hamdan, "Refah Sınır Kapısı tamamen Mısır-Filistin sınır kapısıdır ve öyle kalacaktır" dedi.

08.05.2024 00:00

NETANYAHU'DAN MÜZAKERE HEYETİNE TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik başlatılan saldırı ve Hamas ile devam eden ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Dün gece Savaş Kabinesi'nin onayıyla IDF'nin Refah'ta harekete geçmesi talimatını verdim. Refah Sınır Kapısı’na İsrail bayrakları çekildi ve Hamas bayrakları indirildi. Refah'a giriş savaşın iki ana hedefine hizmet etmektedir: Rehinelerimizi geri almak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak” dedi.

Rehineleri eve getirmek için Hamas’a askeri baskı yapılmasının şart olduğunu öne süren Netanyahu, Hamas’ın dün Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes teklifini kabul etmesinin İsrail ordusunun Refah’a girişini engellemek için olduğunu iddia etti. Savaş Kabinesi’nin Refah’a yönelik saldırıya oybirliğiyle karar verdiğini belirten Netanyahu, “Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerinden çok uzaktı” dedi.

Yer: Gazze