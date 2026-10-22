1 Kasım’dan itibaren 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle uzmanlar vatandaşları uyardı: Yaşınızı doğrularken SMS ve WhatsApp’tan atılan sahte e-Devlet linkleriyle kişisel bilgiler, şifreler ve kimlikler suistimal edilebilir.

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Sosyal medyada çocuklara yönelik yeni düzenleme için geri sayım sürerken, siber dolandırıcılık riskleri de gündeme geldi. 10 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, 1 Kasım 2026’dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Hesap açılışlarında yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulan dijital bir belirteçle yapılacak. Mevcut hesaplar için ise 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi bulunuyor. Bilişim uzmanlarının dikkat çektiği risk ise bu sürecin dolandırıcılar tarafından istismar edilmesi. Vatandaşlara “Hesabınızı açık tutmak için yaşınızı doğrulayın”, “Çocuğunuzun hesabını korumak için işlemi tamamlayın” veya “Son gün, doğrulama yapmazsanız hesabınız kapatılacak” gibi ifadeler içeren mesajlar gönderilebilir. Resmî kurumların ya da sosyal medya platformlarının adını ve logosunu taklit eden bu mesajlarla kullanıcıların acele karar vermesi hedeflenebilir.

Sosyal medya düzenlemesindeki muhtemel tehlike: Yaş doğrularken hesaplarınız boşaltılabilir

ONAY E-DEVLET’TEN

SMS, WhatsApp veya e-Posta üzerinden gönderilen bağlantılar, kullanıcıları e-Devlet ya da sosyal medya platformlarının giriş ekranlarını taklit eden sahte internet sitelerine yönlendirebilir. Bu sayfalarda kimlik numarası, şifre, banka bilgileri veya SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodları istenebilir. Bilgilerin dolandırıcıların eline geçmesi hâlinde banka hesaplarına ve diğer dijital hesaplara erişim sağlanması, finansal işlemlerin kötüye kullanılması riski doğabilir. Ele geçirilen kişisel bilgiler, başka dolandırıcılık girişimlerinde de kullanılabilir. Mağdur adına kredi başvurusu yapılması, telefon hattı çıkarılması, alışveriş gerçekleştirilmesi veya şirket kuruluşuna yönelik işlemlerde bulunulması gibi girişimler gündeme gelebilir.

Sosyal medya düzenlemesindeki muhtemel tehlike: Yaş doğrularken hesaplarınız boşaltılabilir "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

GERÇEK İLE SAHTESİ NASIL AYRILACAK?

Yönetmelikte öngörülen sistemde yaş doğrulaması için e-Devlet üzerinden oluşturulan dijital belirteç kullanılacak. Bu belirteç, kişinin kimlik bilgilerinin sosyal medya platformuna aktarılması yerine, yaş eşiklerini karşılayıp karşılamadığı bilgisini doğrulamayı amaçlıyor. Vatandaşların bu düzenlemeyi gerekçe gösteren mesajlardaki bağlantılara güvenerek işlem yapmaması gerekiyor. e-Devlet hesabına yalnızca resmî kanal üzerinden giriş yapılmalı; mesajla gönderilen bağlantılarda şifre, banka bilgisi veya doğrulama kodu paylaşılmamalı. Bir işlemden şüphe duyulması hâlinde ilgili platformun veya kurumun resmî internet sitesi ve uygulaması üzerinden bilgi alınmalı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da daha önce yaptığı uyarılarda, kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi veren mesajlarla kullanıcıların sahte bağlantılara yönlendirilebildiğine dikkat çekmişti.

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