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1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar yapılacak!

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1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar yapılacak!
Başlık Resmi1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi

1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi soruları gündemde yerini aldı. Çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni sosyal medya düzenlemesi, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama, çocuklara özel hizmet sunma ve ebeveyn denetimi konusunda yeni yükümlülükler getirildi. Düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olması, sosyal medyanın tüm kullanıcılara kapatılacağı yönündeki iddiaları da gündeme taşıdı.

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1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi merak edilirken yeni düzenleme için geri sayım başladı. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek yönetmelik çocukların dijital platformlardaki hesaplarını ve kullanım alışkanlıklarını değiştirecek. Yaş doğrulamasından ebeveyn denetimine, mesajlaşma sınırlarından canlı yayın kısıtlamasına kadar birçok yeniliği beraberinde getiren düzenleme, sosyal medyanın tamamen yasaklanacağı yönündeki iddiaları da gündeme taşıdı.

1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027ye kadar yapılacak!
Başlık Resmi1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027ye kadar yapılacak!

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlara erişimine sınır getirilirken 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için de özel kurallar belirlendi. Düzenleme kapsamında yaş doğrulama sistemi ve ebeveyn denetim araçları devreye alınacak.

1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027ye kadar yapılacak!
Başlık Resmi1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027ye kadar yapılacak!

Yeni yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Hesap açmak isteyen kullanıcıların yaşları e-Devlet üzerinden oluşturulacak dijital doğrulama belirteciyle kontrol edilecek.

Yaş sınırını karşılamayan çocukların yeni hesap başvuruları kabul edilmeyecek. Mevcut hesaplar için ise yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Kontroller sonucunda 15 yaşın altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak.

1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027ye kadar yapılacak!
Başlık Resmi1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, kısıtlama gelecek mi? Yaş doğrulama 31 Mart 2027ye kadar yapılacak!

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına girmemiş kullanıcılar için de kısıtlamalar yapılacak. 15-18 yaş arasındaki hesaplarda gizlilik ayarları varsayılan olarak daha koruyucu olacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek ve canlı yayın açılmasına izin verilmeyecek.

Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek. Aileler ayrıca çocuklarının hesap ayarlarını yönetebilecek, ekran başında geçirilen süreyi sınırlandırabilecek ve ücretli işlemleri kontrol edebilecek.

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Sosyal medya çocuklar için artık daha güvenli! 15 yaş altına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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