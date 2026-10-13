15 yaş altı canlı yayın açamayacak! Sosyal medyada yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, işte tüm detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin detayları duyurdu. Buna göre yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcılar hesap açabilecek. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak ve bu hesaplar canlı yayın açamayacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek ancak 31 Mart 2027'ye kadar uyum dönemi olarak görülecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

15 YAŞINI DOLDURAN HESAP AÇABİLECEK

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi.

Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi; 15 yaş altına hizmet kısıtlaması, 15-18 yaş grubuna ayrıştırılmış hizmet, e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması ve zorunlu ebeveyn kontrol araçlarını kapsıyor. Mevcut hesapların 31 Mart 2027’ye kadar yaş doğrulamasından geçirilmesi gerekiyor. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

CANLI YAYIN AÇAMAYACAKLAR

Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, "Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz 'token'lerle giriş yapabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca 'çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi' ve 'görüldü bilgisinin kapatılması' gibi düzenlemeler getirildi." ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olacaklarını dile getiren Göktaş, yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydetti.

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"E-DEVLETTEN DİJİTAL KODLA HESAP AÇILACAK"

Türkiye'de e-Devlet gibi güçlü bir sistemin bulunduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.

ŞÜPHE DUYULURSA HESAP ASKIYA ALINACAK

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak."

"HEM PLATFORMLAR HEM BİZ KONTROL EDECEĞİZ"

Bakan Göktaş, düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizmasının olacağını da belirterek, "Diyelim ki çocuk babasının, annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız, kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak." diye konuştu.

31 MART 2027'YE KADAR GEÇİŞ SÜRECİ UYGULANACAK

Çocuklarda ekran bağımlılığı oluşturan "sürekli başa kaydırma", "ekran kaydırma" gibi özelliklerin kaldırılmasının, ailelerin talebi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ama tabii bir uyum süreci geçiriyoruz. 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum süreci veriyoruz. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık. Amacımız, burada çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak. Tasarım aşamasında biz 'çocuk dostu bir ekosistem' bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü en başında bu ekran kaydırma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Başa sarma yoktu, algoritmalar mesela... Çocukların sürekli reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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