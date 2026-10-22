Yerel yönetime reform geliyor

AK Parti, belediyelerde şeffaflık ve denetimi güçlendirip, imar ve planlamayı düzenleyecek, yetki karmaşasını da giderecek reform çalışmasını yakında Meclis’e sunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belediyelerde mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen reform çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, muhalefet belediyelerinde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı değerlendirmesine yer verildi. Belediyelere yönelik denetim süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

YETKİ KARMAŞASI ÇÖZÜLECEK

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının çözümüne ilişkin önerilerin de yer aldığı sunumda, köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu anlamda AK Parti’nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği kaydedildi. AK Parti’nin yerel yönetim reformu çalışmalarının beş ana başlık altında yürütüldüğüne dikkat çekildi. Bu başlıklar; “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Denetim”, “Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi”, “Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı”, “Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar” ile “İmar ve Planlama” olarak sıralandı. Reform çalışmasının en kısa sürede TBMM’ye sunulmak üzere son hâlinin verileceği öğrenildi.

HİÇBİR ŞEYİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYECEK

MKYK’da fon krizi de detaylı şekilde görüşüldü. Edinilen bilgilere göre sürecin “cerrahi titizlikle” yürütüldüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “25 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kimsenin kişisel ihtiraslarının bu emeğe zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarına kapılmadan hareket edeceğiz. Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışıyla hareket edilmeyecek. Virüsün vücudu sarmaması ve sorunun büyüyüp zarar vermemesi için gerekli adımları atacağız. Sürecin kangren olmasına ya da kanser olmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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