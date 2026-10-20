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"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı

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Başlık Resmi"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ayazağa’daki imar planlarıyla ilgili iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’dan jet cevap geldi. Kurum, "İddia ettiğiniz projenin teklifi Sarıyer Belediyesi’nden çıktı, onayı İBB verdi. İBB projeye 1,1 milyar TL ile doğrudan ortaktır. Yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli yağış, özellikle Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde büyük yıkıma yol açtı. Sel sularının bastığı bölgede iş yerleri ve araçlar zarar görürken, dere yatağında bulunan yapıların kaldırılması için yıkım çalışmaları başlatıldı. Ayazağa Meydanı’ndaki dükkânlar, spor sahası ve diğer yapıların bir bölümünün yıkımı tamamlandı.

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Felaketin ardından dere yatağındaki yapılaşma ve sorumluluk tartışmaları da gündeme geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’dan sert cevap geldi. Kurum, Ayazağa’daki proje üzerinden yöneltilen eleştirileri reddederek İBB’nin projedeki rolüne dikkat çekti.

"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı
Başlık Resmi"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı

"SÖYLEDİĞİN HER ŞEY YALAN!"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, Özel’i yaşanan acılar üzerinden siyaset yapmakla suçladı. Ayazağa’da dereye imar izni verildiği yönündeki eleştirilere karşı çıkan Bakan Kurum, söz konusu projenin Sarıyer Belediyesinin teklifi üzerine, İBB’nin 2022’de verdiği onayla hayata geçirildiğini açıkladı.

"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı
Başlık Resmi"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı
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Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"Özgür Bey,

Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan!

Hem İBB’nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından. Ayazağa'da "dereye imar izni verildi" dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir.

Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır.

Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir"

"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı
Başlık Resmi"Kendi belediyenden haberin yok!" ... Murat Kurum’dan Özgür Özel’e 'Ayazağa' cevabı

"YOLSUZLUKLARINIZI YALANLARLA ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Bölgedeki altyapı ve dere yatağı sorumluluğunun da tamamen ilçe ve büyükşehir belediyelerinde olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır.

Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz.

Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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