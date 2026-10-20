Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Sarıyer’de bir motokuryenin metrelerce sürüklendiği anlar ortaya çıktı. Sel sularına kapılan motokuryenin kurtulduğu öğrenildi.

Kaydet
|

Rekor yağış alan İstanbul’da meydana gelen selin en çok etkili olduğu ilçelerden biri olan Sarıyer Ayazağa’da bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtarmıştı! AFAD personeli o anları anlattı
GÜNDEM

Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtarmıştı! AFAD personeli o anları anlattı

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Sel sularının etkili olduğu Ayazağa Mahallesi'nde bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, motokuryenin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları
Başlık ResmiMetrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taşmış, cadde ve sokaklar su altında kalmıştı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları
Başlık ResmiMetrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

“ÇALIŞMALAR DAHA TOPARLANDI”

Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da dün başlayan yıkımların önemli bir kısmının sonuçlandığına dikkat çekmişti. Gül, ilave olarak yıkım yapacakları yerlerin bulunduğunu vurgulamıştı.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları
Başlık ResmiMetrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

Çalışmaların daha toparlandığını vurgulayan Gül "İnşallah yarın da 1-2 yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz” demişti.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları
Başlık ResmiMetrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

3 BİN EV VE İŞ YERİ CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

Gül, kentte meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin, "Kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü tespit ettik ve bunların zarar ziyanları da bugün itibarıyla ödenmeye başlanacak” bilgisini vermişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ayazağa
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.