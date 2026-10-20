İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Sarıyer’de bir motokuryenin metrelerce sürüklendiği anlar ortaya çıktı. Sel sularına kapılan motokuryenin kurtulduğu öğrenildi.

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Rekor yağış alan İstanbul’da meydana gelen selin en çok etkili olduğu ilçelerden biri olan Sarıyer Ayazağa’da bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Sel sularının etkili olduğu Ayazağa Mahallesi'nde bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, motokuryenin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taşmış, cadde ve sokaklar su altında kalmıştı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

“ÇALIŞMALAR DAHA TOPARLANDI”

Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da dün başlayan yıkımların önemli bir kısmının sonuçlandığına dikkat çekmişti. Gül, ilave olarak yıkım yapacakları yerlerin bulunduğunu vurgulamıştı.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

Çalışmaların daha toparlandığını vurgulayan Gül "İnşallah yarın da 1-2 yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz” demişti.

Metrelerce yokuş aşağı sürüklendi! Ayazağa’daki sel felaketinden yeni görüntü, motokuryenin zor anları

3 BİN EV VE İŞ YERİ CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

Gül, kentte meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin, "Kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü tespit ettik ve bunların zarar ziyanları da bugün itibarıyla ödenmeye başlanacak” bilgisini vermişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ayazağa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAyazağa

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