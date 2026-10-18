Sakarya’nın Sapanca ilçesinde selde mahsur kalan aileyi kurtaran AFAD personeli Murat Ergül, 8 aylık Zeynep bebeği kucağında halatla taşırken uykusu bölünmesin diye pışpışladı. Dünya gündemine giren görüntülerin ardından Ergül, o anları anlattı.

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Sakarya’da günlerdir aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi’nden geçen derenin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle dere üzerindeki ulaşım köprüsü yıkılırken, derenin hemen kenarındaki bungalov evde aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu bir aile mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, hızla yükselen sel sularına karşı kurtarma çalışması başlattı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, mahsur kalan aileyi güvenli bölgeye ulaştırmak için harekete geçti.

Kurtarma operasyonunun ilk aşamasında, iple emniyete alınan bir personel yüzerek derenin karşısına geçti ve halat düzeneği kuruldu. Önce anneler güvenli bölgeye taşınırken, ardından ailenin çocuğu Ayaz ve 8 aylık Zeynep bebek kurtarıldı.

Operasyon sırasında AFAD personeli Murat Ergül’ün, kucağındaki bebeği halat sistemiyle karşıya geçirirken onu pışpışladığı anlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede dünya gündeminde yer alırken Ergül, yaşananları anlattı.

Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtarmıştı! AFAD personeli o anları anlattı

"YENİDEN UYUMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Kurtarma operasyonunun ayrıntılarını paylaşan AFAD personeli Murat Ergül, şu ifadeleri kullandı:

“Sakarya AFAD ekibi olarak 8 aylık Zeynep bebeğimizi kurtardık. Su üstü ve doğada arama kurtarma ekibimizle müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Aile, derenin tam karşısında bulunuyorlardı ve mahsur kalmışlardı. Su seviyesi çok yüksekti ve tahliye etmemiz gerekiyordu.

Öncelikle yapılan plan dahilinde iple emniyete aldığımız bir arkadaşımız dereden yüzerek karşıya geçti ve bir halat düzeneği kurduk. İlk önce annelerimizi geçirdik ve güvenli alana götürdük. Daha sonrasında Zeynep bebeğin ağabeyi olan Ayaz’ı, sonrasında da bebeğimizi geçirdik.

Bebekler için emniyet kemeri olmadığından kendimiz alternatif üreterek bebeği sisteme ve kendime bağladım. Bağlama esnasında bebek uyandı ve ben de yeniden uyutmak için gayri ihtiyari bir şekilde pışpışlama ve ninni söyleyerek tahliyesini gerçekleştirdim. O esnada da bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi.”

Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtarmıştı! AFAD personeli o anları anlattı

"EKİPMANLARIMIZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlara ve kendilerine verilen desteğe de değinen Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Afet bölgesinde gerek ekipmanlarımız, gerek dünya standartlarındaki araç ve gereçlerimiz olsun eksik değil. Bizi desteklerinden dolayı AFAD Başkanlığımıza, Sakarya Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz.”

“ÇOCUKLARA HİSSETTİRMEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Afet bölgelerinde çocukların psikolojik durumunu korumaya çalıştıklarını vurgulayan Ergül, “Afet bölgesinde çocuklarımıza o anın zor durumunu, afetin zorluğunu hissettirmek istemiyoruz ve o kötü psikolojiden çıkmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da başarabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de Murat Ergül’ün 8 aylık Zeynep bebeği kurtarırken onu pışpışladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak AFAD personelini tebrik etti.

Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı.

Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım.

Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin.”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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