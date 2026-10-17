Sular çekildi, geride hiçbir şey bırakmadı: Sapanca’da selin bilançosu ağır
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, Dereköy Mahallesi’ni adeta savaş alanına çevirdi. Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, kulübeler yıkıldı, yollar zarar gördü. Sel sularına kapılan bir otomobilin ağaca çarparak durabildiği mahallede, geriye çamur, taş ve moloz yığınları kaldı.
Sakarya’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sapanca ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi son yılların en büyük kabusunu yaşadı.
Dağlık alanlardan hızla inen sular, önüne kattığı toprak, taş, odun ve molozları yerleşim alanlarına taşıdı. Kısa sürede çevreye yayılan sel, yolları ve yapıları tahrip ederken devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
SEL SULARINA KAPILAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI
Mahallede yaşanan sel sırasında bir otomobil, yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Sel sularının taşıdığı molozların otomobile yapıştığı, taş ve çeşitli malzemelerin aracın çevresinde biriktiği görüldü.
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Odunların, ağaç parçalarının ve molozların suyla birlikte sürüklenmesi, selin önüne çıkan nesneleri nasıl taşıdığını gözler önüne serdi.
ULAŞIMI DA ENGELLEDİ
Sel suları, beraberinde taşıdığı odunları, ağaç parçalarını ve çeşitli malzemeleri sürükleyerek mahallede tahribata yol açtı. Bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, çevredeki alanlarda da hasar oluştu.
Yüksek kesimlerden gelen suyun taşıdığı toprak ve molozlar, yol güzergahlarında birikerek ulaşımı olumsuz etkiledi.
TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
Dereköy Mahallesi'nde selin etkisiyle çok sayıda yapıda hasar meydana gelirken, bazı kulübeler yıkıldı. Yağışın etkisiyle toprağın hareket etmesi sonucu çeşitli noktalarda toprak kaymaları yaşandı. Sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar çevreye yayılırken, yolların bazı bölümleri zarar gördü.
Selin etkili olduğu güzergahlarda suyun önüne çıkan malzemeleri sürükleyerek ilerlemesi sonucu büyük tahribat oluştu. Yıkılan kulübeler, devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri ile çevreye yayılan molozlar, afetin boyutunu ortaya koydu.
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Sel sularının çekilmesinin ardından Dereköy Mahallesi'nde çamur, odun, taş ve moloz yığınları kaldı. Araçların, yapıların ve yolların zarar gördüğü bölgede, selin taşıdığı malzemelerin oluşturduğu tahribat dikkat çekti.
Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin yıkıldığı ve toprak kaymalarının yaşandığı mahallede afetin izleri geniş bir alana yayıldı.