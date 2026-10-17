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İstanbul'daki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan 3 ismi arama çalışmaları devam ediyor. Sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşlardan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı anlar kaydedildi.

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Sarıyer Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'deki iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait görüntülere ulaşıldı.

İstanbuldaki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin son görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbuldaki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin son görüntüleri ortaya çıktı

ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı görüldü.

İstanbuldaki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin son görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbuldaki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin son görüntüleri ortaya çıktı

İŞ YERİNDEN ÇIKTI SELE YAKALANDI

Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

İstanbuldaki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin son görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbuldaki selde kayboldular! Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin son görüntüleri ortaya çıktı
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"ÖLÜ YA DA DİRİ CENAZELERİMİZİ İSTİYORUZ"

Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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