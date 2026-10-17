İstanbul’da 14 Ekim’de yaşanan ve 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı sel afetinin ağır hasar bıraktığı Sarıyer Ayazağa’da, dere yatağı üzerine inşa edilen yapıların yıkımına başlandı. Su seviyesinin 2,5 metreye kadar yükseldiği bölgede iş makineleri çalışmalarını sürdürürken, selde kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında hayatı felç etti. Yolların göle döndüğü, araçların sel sularıyla sürüklendiği afette bazı vatandaşlar otomobillerinde ve bulundukları yapılarda mahsur kaldı. Selin en ağır iz bıraktığı yerlerden biri ise Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi oldu.

Bölgede su seviyesi 2,5 metreye kadar yükselirken çok sayıda araç ve yapı zarar gördü. Afetin ardından başlatılan hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, gözler dere yatağına kurulan yapılara çevrildi.

Selin vurduğu Ayazağa’da yıkım başladı: Dere yatağındaki yapılar tek tek kaldırılıyor

AYAZAĞA’DA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, dün Ayazağa’da incelemelerde bulunarak selden en fazla etkilenen yerleşimlerden birinin mahalle olduğunu belirtmişti.

Selin vurduğu Ayazağa’da yıkım başladı: Dere yatağındaki yapılar tek tek kaldırılıyor

Yaşanan felaketin arkasında kapalı dere yapıları ve çarpık kentleşmenin bulunduğuna dikkat çeken Kurum, Ayazağa ve Cendere’de dere ıslahı çalışmaları yapılacağını açıklamıştı.

Selin vurduğu Ayazağa’da yıkım başladı: Dere yatağındaki yapılar tek tek kaldırılıyor

İstanbul Valisi Davut Gül de bugün dere yatağı üzerinde bulunan yapıların yıkılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından öğle saatlerinde bölgede yıkım çalışmaları başladı.

Selin vurduğu Ayazağa’da yıkım başladı: Dere yatağındaki yapılar tek tek kaldırılıyor

Dere yatağı üzerine inşa edilen yapıların iş makineleriyle kaldırıldığı alan, havadan da görüntülendi. Görüntülerde yıkımın yapıldığı noktaların dere yatağıyla ilişkisi ve sahadaki çalışmaların boyutu dikkat çekti.

KAYIP ÜÇ KİŞİ ARANIYOR

Bölgede yıkım ve temizlik çalışmaları devam ederken, sel felaketinde kaybolan kişilere ulaşmak için yürütülen arama çalışmaları da sürüyor. Yetkililer, üç kişinin kayıp olduğuna ilişkin bilginin bulunduğunu belirterek ekiplerin yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Selin vurduğu Ayazağa’da yıkım başladı: Dere yatağındaki yapılar tek tek kaldırılıyor

Arama çalışmaları sırasında kayıp kişilerden biriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen araca ulaşıldı. Dün Kağıthane Deresi’nde bulunan araçta ise kayıp kişiye rastlanmadı.

Selin vurduğu Ayazağa’da yıkım başladı: Dere yatağındaki yapılar tek tek kaldırılıyor

Ayazağa’da dere yatağındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalar da bölgedeki ekipler tarafından eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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