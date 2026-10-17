İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Meteoroloji'nin uyarılarını hatırlatarak vatandaşlara sağanak yağışa karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Çiftçi kent kent sayarak beklenen hava durumu hadiselerini paylaştı.

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İstanbul, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok kentte etkili olan sağanak yağış hem can hem mal kayıplarına yol açtı. Sel felaketinin yaraları sarılmaya başlamışken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi vatandaşları hava durumunu hatırlatarak uyardı.

Çiftçi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 17 Ekim 2026 Cumartesi günü;

📍İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli; Cumartesi günü öğleden sonra çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

📍Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

📍Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den sağanak ve fırtına uyarısı: Tedbirli olalım!

📍İzmir, Aydın ve Manisa illerinin doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya’nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

📍Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

📍Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den sağanak ve fırtına uyarısı: Tedbirli olalım!

📍Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

📍Cumartesi günü rüzgârın Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

📍 İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevreleri fırtına; gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

İçişleri Bakanı Çiftçiden sağanak ve fırtına uyarısı: Tedbirli olalım!

18 Ekim 2026 Pazar günü;

📍Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Tokat Çevreleri ile Amasya'nın kuzeyi, Ordu'nun iç kesimleri, Kastamonu'nun merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

📍Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

📍Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

⚠️ Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile birlikte çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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