Beşşar Esad yönetimindeki güçler, başkent Şam'da muhaliflerin  kontrolündeki Kabun mahallesini kara ve havadan yoğun şekilde bombaladı.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf El Bustani, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Esad yönetimindeki savaş uçakları ile topçu  birlikleri sabahtan bu yana başkent Şam'ın Kabun mahallesini yoğun şekilde  bombalıyor." dedi.

Esad güçlerinin mahalleye düzenlediği saldırılarda Muhammed Kabuni  adında bir gazetecinin hayatını kaybettiğini kaydeden Bustani, "Doğu Guta'nın  kapısı olarak bilinen Kabun uzun bir zamandan beri Esad güçlerinin saldırılarına  maruz kalıyor. İnsanlar saldırılar nedeniyle dışarı çıkmıyor. Bombardımandan  dolayı mahallede insani durum günden güne kötüye gidiyor." diye konuştu.

Bustani, Kabun'a yönelik saldırılarda çok sayıda iş yeri ve evin hasar  gördüğünü de anlatarak, ''Uluslararası kamuoyundan rejimin saldırılarını  durdurmasını ve bölgeye acil insani yardımın girmesini talep ediyoruz.''  ifadesini kullandı.

Şam'ın doğusunda yer alan muhaliflerin denetimindeki Kabun'da,  başkentin elektriğinin üçte birini sağlayan trafolar bulunuyor.