Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad yönetimindeki güçler, başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Kabun mahallesini kara ve havadan yoğun şekilde bombaladı.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf El Bustani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esad yönetimindeki savaş uçakları ile topçu birlikleri sabahtan bu yana başkent Şam'ın Kabun mahallesini yoğun şekilde bombalıyor." dedi.

Esad güçlerinin mahalleye düzenlediği saldırılarda Muhammed Kabuni adında bir gazetecinin hayatını kaybettiğini kaydeden Bustani, "Doğu Guta'nın kapısı olarak bilinen Kabun uzun bir zamandan beri Esad güçlerinin saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar saldırılar nedeniyle dışarı çıkmıyor. Bombardımandan dolayı mahallede insani durum günden güne kötüye gidiyor." diye konuştu.

Bustani, Kabun'a yönelik saldırılarda çok sayıda iş yeri ve evin hasar gördüğünü de anlatarak, ''Uluslararası kamuoyundan rejimin saldırılarını durdurmasını ve bölgeye acil insani yardımın girmesini talep ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Şam'ın doğusunda yer alan muhaliflerin denetimindeki Kabun'da, başkentin elektriğinin üçte birini sağlayan trafolar bulunuyor.