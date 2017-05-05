Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının 1 Mart'ta başlayan silah bırakma aşamasında örgütün BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerine teslim ettiği silah sayısının bine ulaşacağı duyuruldu.

BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, daha önce yaptığı açıklamada, FARC'ın silah bırakma sürecinin sürdüğünü ve bu işlemlerin mayıs ayı sonuna doğru noktalanmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

Kolombiya basınında konuyla ilgili yer alan yorumlarda ise anlaşma gereği şimdiye kadar silahların yüzde 40'ının teslim edilmiş olması gerektiği hususu öne çıkıyor. Yerel basında ayrıca FARC'ın, sürenin birkaç hafta daha uzatılması talebinde bulunduğuna yönelik haberler çıktı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, silah bırakma safhasına militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta girilmişti. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu safhada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.