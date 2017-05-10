Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, dün terör örgütü YPG'ye ağır silah verilmesini onaylamıştı. Türkiye, bu karara sert tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Washington'ın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ağır silahlar veren kararı onaylaması üzerine, Türkiye'den yükselen tepkileri dindirmeye çalıştı.

Türkiye ile güney sınırının güvenliği için çok yakın şekilde çalıştıklarını belirten Mattis, "Türkiye'nin endişelerini gidermeye çalışacağız" dedi. Mattis'e göre, Türkiye Avrupa'nın güney sınırını oluşturuyor ve taraflar yakın şekilde işbirliği içinde olmaya devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye ağır silah yardımını gece saatlerinde imza atmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada "YPG'ye verilen her silah Türkiye için bir tehdittir" dedi.

Bir önceki Başkan Barack Obama döneminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ABD-Türkiye ilişkileri, 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump döneminde de henüz tamir edilebilmiş değil. Suriye'deki iç savaşta YPG'yle işbirliğine giden Washington, geçen haftalarda terör örgütü üyelerine Türkiye'nin saldırmasını engellemek için zırhlı araçlarını sınıra gönderdi. Bölgeden gelen fotoğraflarda, ABD askerleriyle YPG'lilerin birlikte nöbet tuttuğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Kuşkusuz, masadaki en önemli gündem maddesi YPG olacak. Bir diğer başlık ise, FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi.