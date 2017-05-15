40 yaşındaki Macron, Elysee Sarayı’nda yaptığı konuşmada “Görevde kaldığım sürece Avrupa Birliği’ni reforme etmek ve yeniden başlatmak için uğraşacağım” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilk açıklamada ise “Fransa, Kuzey Kore’ye uluslararası sorumluluklarına uyma çağrısında bulunuyor” ifadesiyle yapılan füze denemesi kınandı. Macron’ın önünde yüksek işsizlik oranı, aşırı sağcılık ve ülkenin ideolojik olarak kutuplaşması gibi mutlaka çözmesi gereken sorunlar bulunuyor. Macron, AB’de ortak bir maliye bakanı ve ortak bütçe istiyor. Ancak Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, öneriye sıcak bakmıyor. Bugün Berlin’de Merkel’le görüşecek olan Macron’un şansölyeden istediğini koparabileceği ise net değil...
Saray'ın en genç yöneticisi
15.05.2017 - 07:54 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 07:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışını aşırı sağ Le Pen’e karşı kazanan ve AB’ye nefes aldıran Emmanuel Macron, görevi 2012’den bu yana yürüten François Hollande’dan devraldı.
Etiketler : Macron,Elysee Sarayı,fransa,haberler,
473524 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/473524.aspx
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