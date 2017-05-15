Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

40 yaşındaki Macron, Elysee Sarayı’nda yaptığı konuşmada “Görevde kaldığım sürece Avrupa Birliği’ni reforme etmek ve yeniden başlatmak için uğraşacağım” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilk açıklamada ise “Fransa, Kuzey Kore’ye uluslararası sorumluluklarına uyma çağrısında bulunuyor” ifadesiyle yapılan füze denemesi kınandı. Macron’ın önünde yüksek işsizlik oranı, aşırı sağcılık ve ülkenin ideolojik olarak kutuplaşması gibi mutlaka çözmesi gereken sorunlar bulunuyor. Macron, AB’de ortak bir maliye bakanı ve ortak bütçe istiyor. Ancak Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, öneriye sıcak bakmıyor. Bugün Berlin’de Merkel’le görüşecek olan Macron’un şansölyeden istediğini koparabileceği ise net değil...