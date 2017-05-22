Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatavin Bölge Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, gösteriler sırasında başından yaralanan yirmili yaşlardaki bir genç hayatını kaybetti.

Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede yaralanan ve atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişinin de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Tatavin'de "genel grev"

Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayeti, bugün ilan edilen genel grevin ardından protestocularla güvenlik güçleri arasındaki olaylara sahne oluyor.

Vilayet merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Kamor Gaz Üretim Tesisleri'ne girmeye çalışan göstericilerin, İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Muhafız güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinden itibaren Tatavin vilayetindeki gaz tesislerinin korunması için bölgeye yoğun şekilde güvenlik birimlerinin sevk edildiğini, ilan edilen "genel grev"le birlikte hastane, eczane ve ilkokullar hariç tüm özel ve devlet kurumlarının kapatıldığını aktardı.

Tatavin vilayet binası önünde toplanan göstericilerin güvenlik birimleri tarafından dağıtılmaya çalışıldığı, bu sırada polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı, polisin kalabalığı dağıtmak için attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen bazı göstericilerin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Tunus'ta göstericiler polis merkezini yaktı

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tatavin'de sabah saatlerinden itibaren polisin göz yaşartıcı gaz müdahalesine maruz kalan göstericiler, kent merkezine dört kilometre mesafedeki polis merkezini ateşe vererek tamamen yaktı.

Bu arada Tatavin'de polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda Enver Sekerati ismindeki vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Tunus'un sembolik meydanı Habib Burgiba Caddesi'nde yüzlerce kişi toplandı.

Tunus'un güneyindeki protestolara destek için slogan atan göstericiler, cadde boyunca farklı noktalara doğru yürüyerek Sekerati'nin resminin yanı sıra "Tatavin, kabul etmiyoruz", "Talebimiz anayasal: Tunus doğal kaynaklarının millileştirilmesi" gibi pankartlar taşıdı.

Başkentteki gösterilerde, Habib Burgiba Caddesi üzerindeki Fransız Büyükelçiliği önüne gelen göstericiler, Tunus'un tarihinde sömürgeci olarak yer alan Fransa aleyhine de slogan attı, Fransa bayrağını parçaladı.

Kalkınma ve istihdam talepleri

Tunus'un güneyindeki Tatavin vilayetinde yaklaşık iki aydır protestolarını sürdüren göstericiler hükümetten bin 500 kişinin petrol şirketlerinde işe alınmasını, 3 bin kişinin de çeşitli kamu işlerinde istihdam edilmesini ve vilayetin kalkınma fonuna 41 milyon dolar aktarılmasını talep ediyor.

Başbakan Yusuf Şahid, geçen ay beraberindeki bakanlarla bölgeyi ziyaret ederek göstericilerle görüşmüştü. Şahid, "500'ü bir an önce işe alınmak üzere bin 500 kişinin petrol şirketlerinde, yaklaşık 2 bin kişinin de kamuya ait tarım projelerinde istihdam edileceğini, farklı kalkınma projeleri için bölgeye yaklaşık 400 bin dolarlık fonun aktarılacağını" vadetmişti.

Göstericiler Şahid'in açıklamalarını yetersiz bulmuş, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde protestolarını tırmandıracakları tehdidinde bulunmuştu.