Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu

Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği mesaj paylaştı.

Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN KATILIMINA TEPKİLER

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı kesimler, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bingöl’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa'dan küstah Türkiye haritası paylaşımı! Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a ait gösterdi - DünyaFransa'dan küstah Türkiye haritası paylaşımıSuikast iddiaları gündemdeydi... Zelenskiy yıllardır yanındaki ismi görevden aldı - DünyaZelenskiy yıllardır yanındaki ismi görevden aldıSiyonist Yahudiler Gazze'ye giden yollara zarar verdi! İnsani yardıma 'taş' koydular - Dünyaİnsani yardıma 'taş' koydularErdoğan-Miçotakis zirvesi öncesi Atina'dan "samimi görüşme" mesajı: Beklentimiz sükunet dolu bir dönem - DünyaMiçotakis Türkiye'ye geliyorİsrail ile tüm bağlarını kestiler! 50 İspanyol üniversitesinden örnek karar - Dünyaİsrail ile tüm bağlarını kestilerPutin'den Ukrayna'ya casusluk suçlaması: "Üstümüzde sinek gibi İHA'lar dolaşıyor" - Dünya"Üstümüzde sinek gibi İHA'lar dolaşıyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...