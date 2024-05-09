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İsrail'in sahneye çıkması Eurovision'u karıştırdı! Protestolar şarkıyı gölgede bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

İsrail'in Eurovision yarı finalinde sahneye çıkan Eden Golan, "Free Palestine" sloganları ve yuhalamaların gölgesinde kaldı. Seyircilerin çoğunluğu tarafından protesto edildi. Ülkenin şarkı yarışmasına katılması nedeniyle Malmö'de protestolar sürerken Perşembe akşamı ikinci yarı finalde tekrar sahne alacak.

Özellikle Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına gönderme yaptığı düşünülen "Ekim Yağmuru" şarkısından uyarladığı parçayı tekrar seslendirecek.

Ancak 34.000'den fazla kişinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'ndeki savaşın suçlusu olan İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrıları sahneye de yansıdı.

İsrail'in sahneye çıkması Eurovision'u karıştırdı! Protestolar şarkıyı gölgede bıraktı - 1. Resim

İsveç'te İsrail'in katılımıyla ilgili gösteriler devam ediyor ve Eurovision haftasında Malmö'de Filistin'e dair yasaklar protestoların şiddetini arttırıyor.

Golan, Mart ayında yaptıkları açıklamada "ülkemi temsil etmek için daha iyi bir yıl istemeyeceğim" dedi.

Bugün İsveç'te Filistin için büyük bir yürüyüş düzenlenecek. İsveç polisi yürüyüş hakkında uyarı yayınladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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