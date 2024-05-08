Eurovision'a Filistin damgası! Avrupa rahatsız oldu

İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışı yapıldı. Etkinlikte sahne alan İsveçli sanatçı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi. Bu durum Batı'yı rahatsız etti.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi. İsveç adına 2011'de katıldığı yarışmada "Popular" adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta sahne aldı. Saade, şarkısını bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi.

ŞARKICININ DURUŞU, RAHATSIZ ETTİ!

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ 7. DEFA EV SAHİBİ

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs’ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. defa Malmö'de yapılacak. Öte yandan, en son 2016’da İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen yarışma, 7. kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

İSRAİL'E PROTESTO

İsveç Filistin Grubu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö'de 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceğini duyurmuştu. Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedilmişti.