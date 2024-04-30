Eurovision 2024 İsveç Malmö’de 7 Mayıs tarihinde başlayacak

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması, 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşecek. Geçen yılın galibi Loreen'in ardından bu yılın şampiyonunu belirleyecek olan yarışma, birçok ülkeden sanatçı ve şarkıyı bir araya getirecek. Eurovision 2024 hakkında merak edilen detaylar şu şekilde...

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşecek. Heyecanla beklenen bu televizyon şovunda, geçen yılın galibi Loreen'in yerine kimin geçeceği büyük bir merak konusu. 2023'teki zaferin ardından, Eurovision'un 68. edisyonu Malmö, Büyük Britanya'da gerçekleşecek ve görsel ve işitsel açıdan muhteşem bir şov sunması bekleniyor.

EUROVISION 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Eurovision 7 Mayıs'ta ilk yarı finalle başlayacak ve 9 Mayıs'ta ikinci yarı finalle devam edecek. Büyük final ise 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yapılacak. Eurovision hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği final gecesi, France 2 kanalında saat 21:00'de canlı olarak yayınlanacak.

37 ülkenin katılacağı 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na 31 ülke büyük finalde yer almak için mücadele edecek. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük beşli ülkeler doğrudan finalde yarışacakken, ev sahibi İsveç de doğrudan finalde yer alacak.

Eurovision'a katılacak ülkeler arasında Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Hırvatistan, İrlanda, İsrail, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna ve Yunanistan gibi ülkeler bulunuyor.

Eurovision hayranları, bu yılki yarışmayı kimin kazanacağını merakla beklerken, Fransa'yı temsil eden sanatçı Slimane'ın favori olduğu, ancak İsviçreli aday Nemo'nun da şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Hırvatistan'dan Baby Lasagna ve Hollanda'dan Joost Klein gibi adaylar da yakından takip ediliyor. Büyük final gecesi ise tüm bu meraklar son bulacak ve 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.