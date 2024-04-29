2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Paris’te düzenlenecek

2024 Yaz Olimpiyatları, spor tutkunlarını ve dünya genelindeki sporcuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu büyük etkinlik, dünyanın dört bir yanından sporcuların bir araya gelerek rekabet ettiği muhteşem bir platform sunacak. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar şöyle...

Paris, sporun en büyük buluşmalarından biri olan 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çarpıcı performansı, oyunların başlama zamanı hakkında merak uyandırdı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte bu heyecan verici etkinlikle ilgili detaylar...

2024 YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Yaklaşık iki hafta boyunca, 35 farklı yarışma tesisi ve 32 spor dalında, dünya genelinden yaklaşık 10.500 sporcu, Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Bu muhteşem etkinlikte, 306 madalya mücadelesi gerçekleşecek ve sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

2024 Paris Olimpiyatları, sabit 28 spor dalının yanı sıra, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı gibi sporları da içerecek. Bu yenilikçi eklemeler, Olimpiyatların daha da çeşitlenmesini ve genişlemesini sağlayacak.

Paris, daha önce 1900 ve 1924'te Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl, üçüncü kez Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak ve bu büyüleyici etkinlik için şehir, heyecan verici bir atmosfer sunacak.

2024 Paris Olimpiyatları'nda basketbol turnuvaları da gerçekleştirilecek. Kadınlar ve erkekler için belirlenen gruplar, uluslararası basketbolun en iyilerini bir araya getirecek. Basketbol turnuvaları, 27 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar sürecek.

Paris, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Olimpiyat Oyunlarına muhteşem bir ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik, sporun gücünü ve birleştirici etkisini kutlamanın yanı sıra, sporcuların yeteneklerini sergileme ve dünya genelindeki hayranlarını heyecanlandırma fırsatı sunacak.