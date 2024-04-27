Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli sporcu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu!

Düzenleyen: Songül Soysal 27 Nisan 2024 20:57 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme:

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2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 66 kilo finalinde Rus rakibi Albina Moldazhanova'yı mağlup eden Milli sporcu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu ve bu organizasyonda ilk kez altın madalya kazandı.