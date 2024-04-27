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Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli sporcu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu!

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Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli sporcu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu!

Spor Haberleri

2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 66 kilo finalinde Rus rakibi Albina Moldazhanova'yı mağlup eden Milli sporcu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu ve bu organizasyonda ilk kez altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen  Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası finalinde 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup eden  Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu. 

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli sporcu Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu! - 1. Resim

2019’da Alcobendas’ta, 2022’de de Budva’da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz Sürmeneli, ilk kez finalde yer aldığı 2024 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşarak tarihe geçti.

 
Düzenleyen:  - Spor
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