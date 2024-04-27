27 yaşındaki sporcumuz 3. kez Avrupa şampiyonu unvanını eline geçirdi.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, final karşılaşmasında Rus rakibi Anastasia Kool'u yenerek 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 52 kilo final mücadelesinde, Rus sporcu Anastasia Kool ile karşılaştı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Çakıroğlu, rakibini 3 rauntluk mücadelenin ardından 5-0'la mağlup etti ve altın madalya kazandı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor