İşte Eurovision 2024'ün finale tırmanan performansı!

Düzenleyen: Ali Tüfekçi 9 Mayıs 2024 10:50 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 11:12 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri

İrlanda, 2018'den bu yana ilk defa Eurovision finaline yükseldi. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya, İsveç'in yarışmacısı Marcus & Martinus ile birlikte finale kaldı.