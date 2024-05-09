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İşte Eurovision 2024'ün finale tırmanan performansı!

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Kültür - Sanat Haberleri

İrlanda, 2018'den bu yana ilk defa Eurovision finaline yükseldi. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya, İsveç'in yarışmacısı Marcus & Martinus ile birlikte finale kaldı.

2018'den bu yana İrlanda'nın ilk Eurovision Şarkı Yarışması finalisti oldu.

31 yaşındaki şarkıcı Bambie Thug, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision yarı finalinde alternatif şarkısı Doomsday Blue'yu seslendirdi.

Şarkının sonuna doğru kostümlerindeki trans bayrağını ortaya çıkardılar. Şarkıcının vücudunda mesajlar içeren yazılı dövmeler de bulunuyordu.

Bambie Thug finale kalırken, öte yandan sadece bileğinde kefiyeyle sahne alan Eric Saade'ye kuralları ihlal ettiği söylenerek müdahale edildi.

Performans sonrası şarkıcıların hareketleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. 

İşte Eurovision 2024'ün finale tırmanan performansı! - 1. Resim

İlk Eurovision performanslarında Bambi'nin dansçıları mavi boya, son derece abartılı kulaklar ve takma dişler içinde şarkılarını seslendirdiler.

Finale yükselen İngiltere ilk kez yarı finalde yer aldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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