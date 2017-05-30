Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 kilometre koşusunun başlatan Belçika Kralı Philippe'nin en küçük kız kardeşi Prenses Astrid'in yanında duran Michel'in silahın sesine tepki gösterdiği anlar da kameralara yansıdı. Guardian'ın haberine göre pazar düzenlenen koşudan bir gün sonra Michel, çınlayan kulakları yüzünden sağlık kontrolünden geçmek zorunda kaldı.

'BU HAFTA TEDAVİ GÖRECEK'

Belçika Başbakanı'nın bugünkü yoğun programının da iptal edilmesi gerekti. Michel'in sözcüsü Baren Leyts, Başbakan'ın hafta boyunca tedavi görmeye devam edeceğini söyledi.

'TRUMP, BELÇİKA ÇİKOLATALARI YİYEREK GOLF KULÜPLERİNDEN YAKINDI'

Geçen hafta Belçika hükümeti, NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania'ya ev sahipliği yapmıştı. Habere göre iki liderin görüşmesi 'makul ölçüde iyi' geçse de, Trump'ın sık sık Michel'in sözünü kesmekten çekinmediği söylendi.